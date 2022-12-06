مواقيت الصلاة بالمملكة ليوم الأربعاء .. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 7 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:51 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:25
المدينة – 5:30
الرياض – 5:02
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:13
المدينة – 12:13
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:34
الرياض – 5:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:04
الرياض – 6:35