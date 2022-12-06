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دراسة تثبت فاعلية العنب في الوقاية من سرطان الجلد
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دراسة تثبت فاعلية العنب في الوقاية من سرطان الجلد

دراسة تثبت فاعلية العنب في الوقاية من سرطان الجلد

دراسة تثبت فاعلية العنب في الوقاية من سرطان الجلد
٠١:٢٤:٤٠ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة علمية جديدة، أن الأشخاص الذين يأكلون العنب كل يوم، لمدة أسبوعين، يكتسبون حماية أفضل ضد تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والإصابة بحروق الشمس المؤدي لسرطان الجلد.

نتائج إيجابية للدراسة 

واستندت النتائج إلى دراسة أجراها علماء أمريكيون على 29 مشاركاً، حصلوا على مسحوق العنب، وبينت أن نحو ثلث المجموعة يتمتعون ببعض المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، وأن 10% ما زالوا يعانون من المقاومة بعد أربعة أسابيع من توقفهم عن تناوله.

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أسباب حالات سرطان الجلد 

وترتبط معظم حالات سرطان الجلد  بالأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، ونحو 90%  من شيخوخة الجلد ناتجة عن الشمس، ويعتقد أن المكونات الطبيعية في العنب، التي تسمى البوليفينول، مسؤولة عن توفير الحماية للبشرة.

يشتهر العنب بفوائده الغذائية المتنوعة، فهو يحتوي على مادة ريسفيراترول، التي تجعله يعمل كواقٍ من الأمراض المعدية، ومن الالتهابات المختلفة، خاصة التهابات المفاصل، كما يساعد العنب في التخفيف من التشنجات، لاحتوائه نسبة عالية من المغنيسيوم.

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احتراق الجلد العنب دراسة أمريكية دراسة علمية سرطان القولون

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