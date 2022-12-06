الدفاع المدني يدعو أهالي القصيم لتوخي الحذر: جاهزون للحالة المناخية

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا، بناءً على تقرير من المركز الوطني للأرصاد، حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة الواحدة صباح الأربعاء.

ودعا “الدفاع المدني” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، معلنًا جاهزيته واستعداده للحالة المناخية التي تشهدها المنطقة.

كما نشر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء.

أبرزها القصيم.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان للسيول على هذه المناطق

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.