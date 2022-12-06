الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الدفاع المدني يدعو أهالي القصيم لتوخي الحذر: جاهزون للحالة المناخية
التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة
هطول أمطار على القصيم شملت بريدة وعدة محافظات
بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز دوقة شمال المظيلف
الذهب يحافظ على استقرار أسعاره لليوم الثاني
إنتاج القمح الأوكراني يتراجع وتقليص لمساحات الزراعة

الرئيسية

 /

محليات

 /

الدفاع المدني يدعو أهالي القصيم لتوخي الحذر: جاهزون للحالة المناخية

الدفاع المدني يدعو أهالي القصيم لتوخي الحذر: جاهزون للحالة المناخية

الدفاع المدني يدعو أهالي القصيم لتوخي الحذر: جاهزون للحالة المناخية
١٢:١٧:٥٢ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا، بناءً على تقرير من المركز الوطني للأرصاد، حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة الواحدة صباح الأربعاء.

ودعا “الدفاع المدني” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأهالي إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، معلنًا جاهزيته واستعداده للحالة المناخية التي تشهدها المنطقة.

كما نشر تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 9 صباح يوم الأربعاء.

أبرزها القصيم.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان للسيول على هذه المناطق

وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وكان  المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

الكلمات الدلالية:
ارصاد السعودية الارصاد الدفاع المدني الرياض امطار القصيم طقس المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«المساحة الجيولوجية» تكشف حقيقة وقوع هزة أرضية بالمنطقة الشرقية

«المساحة الجيولوجية» تكشف حقيقة وقوع هزة أرضية بالمنطقة الشرقية

٠٥:١٠ م، الأحد، ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
بيان من إمارة مكة بشأن بمحطة قطار «السليمانية».. استئناف الرحلات قريباً

بيان من إمارة مكة بشأن بمحطة قطار «السليمانية».. استئناف الرحلات قريباً

١٠:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩
ما حكم تغيير نية الصلاة من نافلة إلى فريضة أثناء تأديتها؟.. «الخثلان» يجيب

ما حكم تغيير نية الصلاة من نافلة إلى فريضة أثناء تأديتها؟.. «الخثلان» يجيب

٠٣:٥٠ م، السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١
حالتا وفاة و14 مصاباً في 10 حوادث مرورية بمحافظات جازان

حالتا وفاة و14 مصاباً في 10 حوادث مرورية بمحافظات جازان

١٠:٢٦ م، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *