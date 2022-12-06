التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مساعد. مدير الامتثال للأمن السيبراني.
متخصص ، مصادر الغذاء.
مساعد اداري تنفيذي.
مساعد. مدير ، أغذية مجمدة (مشتريات).
أمين الصندوق.
منسق.
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طريقة التقديم:
أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).