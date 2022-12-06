الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة
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التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة

التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة

التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة
١٢:١٧:٠١ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد. مدير الامتثال للأمن السيبراني.

متخصص ، مصادر الغذاء.

مساعد اداري تنفيذي.

مساعد. مدير ، أغذية مجمدة (مشتريات).

أمين الصندوق.

منسق.

وظائف أخرى …

طريقة التقديم:

أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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