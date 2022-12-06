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المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثي بعرقلة الهدنة
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المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثي بعرقلة الهدنة

المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثي بعرقلة الهدنة

المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثي بعرقلة الهدنة
١٢:٢٠:٠٧ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينج، أن الحوثيين لم يلتزموا بالمشاركة في العملية السياسية، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة المتمثل بفتح طرق.

الحكومة تدعم والحوثي يتعنت

وأوضح ليندركينج أن الحوثيين رفضوا فتح الطرق إلى تعز وهي أبسط شروط الهدنة، وأضاف في إحاطة أمام لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية أن الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام في مواجهة تعنت الحوثي، حسب “العربية”.

وحذر المبعوث الأمريكي من الدعاية الحوثية التي يحاولون من خلالها تصوير أنفسهم بمثابة الضحية في مواجهة مطالب اليمنيين بإنهاء الحرب.

وقال ليندركينج إن الحوثيين يبتعدون عن السلام وعلى المجتمع مساءلتهم وبيان الحقيقة.

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إشادة بدور المملكة 

وأشاد المبعوث الأمريكي بالدور السعودي في اليمن، مؤكدا أن الرياض اتخذت خطوات استباقية لضمان ضبط النفس وتأمين الهدنة الأممية منذ إنتهائها في أكتوبر الماضي

وأشار إلى أن واشنطن ستحاول دفع خيار الدبلوماسية للوصول إلى حل دائم للصراع في اليمن، وحذر ليندركينج من أن كل يوم يمر يزداد خطر تسرب كارثي من خزان صافر.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن المبعوث الأمريكي لليمن الهدنة في اليمن مليشيا الحوثي

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