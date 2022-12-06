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استشاري يحذر من خطورة التدخين على الشرايين

استشاري يحذر من خطورة التدخين على الشرايين

استشاري يحذر من خطورة التدخين على الشرايين
١٢:٢٠:٠٢ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة التدخين على الشرايين والتسبب في  الإصابة بالجلطات.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مخاطر التدخين على الشرايين تشمل:

١. التدخين يزيد احتمالية الجلطة.

٢. يزيد من شدّتها

٣. يجعل الشرايين صغيرة جداً وضيّقة فيصعّب عمل القسطرة.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله “الشاهد.. لا تُخَرِّب شرايينك بيديك !”.

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وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية من خطورة التدخين على القولون.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن التدخين يؤثر على القولون فهو يزيد خطر الإصابة بالتالي:

1- التهاب القولون المجهري

2- مرض كرونز

3- لحميات وسرطان القولون

4- مضاعفات جيوب القولون

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الكلمات الدلالية:
أضرار التدخين التدخين الشرايين خالد النمر

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