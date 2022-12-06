خبير عسكري: الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة

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قال الخبير العسكري، جوردان بريسكوت، إن الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة بسبب نقص الجنود، بسبب سوء تقديرات الرئيس جو بايدن.

وقال في مقال بصحيفة American Conservative: “هل يجب أن نستغرب أن الثقة في الجيش آخذة في التضاؤل ​​إذا كان الرئيس بايدن قد وصف الجزء الأكبر من البلاد بأنه “شبه فاشي”، معلنا أن الجمهوريين يشكلون تهديدا للديمقراطية”.

وأشار إلى أن العديد من المجندين، الذين كانوا يراقبون عدم كفاءة الرئيس، تخلوا عن فكرة الانضمام إلى الجيش.

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واعتبر أن هذا الوضع المحرج كان حتميا بشكل جزئي، نظرا للانتقال من التجنيد الإجباري إلى القوات التطوعية بعد حرب فيتنام.

واعتبر الخبير أن جميع هذه الأسباب، أدت إلى تراجع في جاذبية الخدمة في القوات الأمريكية.