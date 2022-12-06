الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير عسكري: الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة
المبعوث الأمريكي لليمن يتهم الحوثي بعرقلة الهدنة
استشاري يحذر من خطورة التدخين على الشرايين
الدفاع المدني يدعو أهالي القصيم لتوخي الحذر: جاهزون للحالة المناخية
التقديم الآن.. الخطوط السعودية للتموين تعلن وظائف شاغرة
هطول أمطار على القصيم شملت بريدة وعدة محافظات

الرئيسية

 /

دولي

 /

خبير عسكري: الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة

خبير عسكري: الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة

خبير عسكري: الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة
١٢:٢١:٠٢ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قال الخبير العسكري، جوردان بريسكوت، إن الجيش الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة بسبب نقص الجنود، بسبب سوء تقديرات الرئيس جو بايدن.

وقال في مقال بصحيفة American Conservative: “هل يجب أن نستغرب أن الثقة في الجيش آخذة في التضاؤل ​​إذا كان الرئيس بايدن قد وصف الجزء الأكبر من البلاد بأنه “شبه فاشي”، معلنا أن الجمهوريين يشكلون تهديدا للديمقراطية”.

وأشار إلى أن العديد من المجندين، الذين كانوا يراقبون عدم كفاءة الرئيس، تخلوا عن فكرة الانضمام إلى الجيش.

طابور طويل من المركبات.. الجيش الأمريكي يتدخل لحل أزمة مياه الشرب في البلاد (فيديو)

واعتبر أن هذا الوضع المحرج كان حتميا بشكل جزئي، نظرا للانتقال من التجنيد الإجباري إلى القوات التطوعية بعد حرب فيتنام.

واعتبر الخبير أن جميع هذه الأسباب، أدت إلى تراجع في جاذبية الخدمة في القوات الأمريكية.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الجيش الأمريكي خبير عسكري نقص الجنود

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. احتراق مبنى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد تعرضه لقصف صاروخي

بالفيديو.. احتراق مبنى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد تعرضه لقصف صاروخي

١٠:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠٢٢
طاجاكستان تمنع الشباب دون الـ 18 عام من حضور الخطب والدروس الإسلامية

طاجاكستان تمنع الشباب دون الـ 18 عام من حضور الخطب والدروس الإسلامية

٠١:٠٤ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠١١
كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية فاشلة.. و«ترامب» يعلق

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية فاشلة.. و«ترامب» يعلق

٠١:٢٤ م، السبت، ٢٩ أبريل ٢٠١٧
ملك الأردن يطالب بمحاكمة حارس الأمن الصهيوني قاتل الأردنييْن

ملك الأردن يطالب بمحاكمة حارس الأمن الصهيوني قاتل الأردنييْن

٠٨:٠٠ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *