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الذهب يحافظ على استقرار أسعاره لليوم الثاني

الذهب يحافظ على استقرار أسعاره لليوم الثاني

الذهب يحافظ على استقرار أسعاره لليوم الثاني
١٢:٠٤:٤٧ ص، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حافظت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، على استقرارها، لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب اليوم

استقر الذهب صباح اليوم في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية، كما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأوقية، حسب “رويترز”.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة، حسب “الاقتصادية”.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظرا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

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الدولار يشهد تداولات مضطربة

وتأرجح الدولار اليوم صعودًا وهبوطًا دون وجهة محددة،حيث يسجل مؤشر الدولار الرئيسي الآن ارتفاعًا في حدود 0.11% إلى مستويات قرب الـ 105.325 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

أسعار الفضة والمعادن 

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1% إلى 998.63 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1885.75 دولار للأوقية.

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