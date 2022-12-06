خدمة جديدة.. «توكلنا» يزف بشرى لجميع المستفيدين

تواصل- فريق التحرير:

أعلن تطبيق “توكلنا” الإلكتروني، إضافة خاصية إضافة المؤهل العلمي من خلال خدمة تجويد البيانات.

وبين التطبيق إمكانية إضافة مؤهل تعليمي جديد لجامعة داخلية وتقديمه للمنشأة التعليمية، وسيتم إرسال تنبيهات للمستفيد إذا تحدثت حالة الطلب من قبل الجهة.

طريقة إضافة المؤهل:

1- من خلال صفحة تجويد بيانات التعليم.

2- اختيار طلب إضافة مؤهل داخلـي مـن خيار إضافة مؤهل داخلي.

3- اختيار (اسم المنشـأة) و(درجة المؤهل).

4- الضغط على (التحقق من الأهلية).

5- تعبئة جميع الحقول المطلوبة.

6- اختيار التالي للانتقـال إلى الخطوات التالية.

7- إدخال بيانات التواصل وإضافة المرفقات حسب المطلوب.

8- اختيار مراجعة الطلب وبعدها سيتم عرض ملخص الطلب .

9- اختيار إرسال الطلب وسيتم عرض رسالة إتمام الطلب.

للعاملين بالقطاع العام والخاص.. كيف تقوم بتحديث بياناتك الوظيفية على تطبيق «توكلنا»؟

ونوه التطبيق أنه سيتم احتساب أهلية المستفيد حسب شروط وزارة التعليم على أن تتم معالجة الطلبات من قبـل المنشأة المانحة للمؤهل.