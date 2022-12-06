ما النوم المبطل للوضوء؟ «الخثلان» يجيب

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قال الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن هناك نوعين من النوم أحدهما يبطل الوضوء، والآخر لا يبطله

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النوم المبطل للوضوء

وأضاف في مقطع فيديو عبر قناته على موقع “يوتيوب”: “النوم المبطل للوضوء على القول الراجح، هو النوم المستغرق، الذي يزول معه الشعور بحيث لو أحدث هذا النائم لما شعر بذلك”.

وتابع: “أما النوم الخفيف، المسمى بـالنعاس، الذي لا يكون معه مستغرقًا، ولا يزول معه الشعور، ولو أحدث النائم لشعر به فإنه لا يبطل الوضوء”.