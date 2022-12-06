إنتاج القمح الأوكراني يتراجع وتقليص لمساحات الزراعة

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قال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة في أوكرانيا، إنه: “للأسف كان للحرب أثر سلبي على القدرة على زراعة مناطق بالمحاصيل الشتوية، كما أن الأحوال الجوية كانت غير مواتية وتم زراعة كميات أقل من المتوقع”.

زراعة مساحات أقل من القمح

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن المزارعين زرعوا 4.5 مليون هكتار بالحبوب الشتوية، حتى 29 نوفمبر الماضي أي ما يعادل 94% من المساحة المتوقعة.

وتضمنت هذه المساحة زراعة 3.8 مليون هكتار بمحصول القمح الشتوي مقارنة مع 6.2 مليون العام الماضي، وتم حصاد 4.6 مليون هكتار منها فحسب إذ وقعت مساحة كبيرة من الأراضي تحت سيطرة القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير.

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وأورد المسؤول الأوكراني أن تقلص المناطق المزروعة، سيؤدي إلى انخفاض الصادرات، لكن حتى بهذه المساحة المتبقية نتوقع زراعة كميات تفوق حجم الاستهلاك المحلي مرتين، سيكون هناك تأثير سلبي على الصادرات لكن ليس على الاستهلاك المحلي.

ولم يذكر فيسوتسكي حجم الاستهلاك المحلي من القمح في البلاد، فيما قالت شركة إيه.بي.كيه-إنفورم لتحليل البيانات الزراعية إن أوكرانيا قد تستهلك ما يصل إلى 8 ملايين طن من القمح في موسم يوليو – يونيو 2022-2023، وأضافت الشركة أن حجم صادرات القمح قد يتراوح ما بين 8.1 و13.8 مليون طن حسب الوضع اللوجستي.