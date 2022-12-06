أهم 10.. رئيس الصين في المملكة بدعوة كريمة والإطاحة بـ 18 شاذًا بدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين.. رئيس جمهورية الصين الشعبية يزور المملكة

بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية.. المزيد هنا

أقلها 16 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.. المزيد هنا

رئيس أرامكو: 3 عوامل تساعد قطاع الكيميائيات على إنتاج مواد متطورة

أكّد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أمام عدد.. المزيد هنا

«الشؤون البلدية»: إتاحة تقديم خدمات الحلاقة الرجالية في المنازل

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحصول على تصريح تقديم خدمات الحلاقة الرجالية في منازل العملاء.. المزيد هنا

«التأمينات» تنصح بهذا الأمر إذا تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه للعمل

نشرت “التأمينات الاجتماعية” إنفوجرافًا عن حالة اجتماعية لفتاة تدعى “رهف” محذرة من خطأ وقعت فيه الفتاة، قائلة “.. المزيد هنا

وفاء نادر.. معلم يُحقق وعده لطلابه منذ 17 عامًا ويحضر يوم زواجهم

نشر أحد المعلمين صورة مع طلابه القدامى في يوم زواجهم، مؤكدًا أنه أوفى بوعدٍ قطعه على نفسه قبل 17 عامًا حين كان يدرس لهم في عام 1427 هجريًا.. المزيد هنا

القبض على 18 «شاذًا» في أحد مراكز التدليك والمساج بالكويت.. اقترفوا الفاحشة واستدرجوا مراهقين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 18 مثليًا ومتشبه بالجنس في الآخر، بأحد معاهد التدليك.. المزيد هنا

انقلبت مركبته.. تفاصيل وفاة مواطن في حادث بالكويت

تعرض مواطن إلى حادث سير مروع أثناء تواجده بالكويت، حيث انقلبت مركبته الرباعية على طريق الصبية، ما أدى إلى وفاته.. المزيد هنا

حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر في هذا الموعد

كشف حساب المواطن، اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موعد إيداع الدفعة الـ 61 من برنامج حساب المواطن، لشهر ديسمبر الجاري… المزيد هنا

دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة

تمكن رجال البحث والتحري الجمركي في منفذ النويصيب الكويتي، من ضبط شخص (سوري الجنسية) حاول تهريب 144 كرتون سجائر اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا