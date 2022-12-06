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هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد؟ استشاري يجيب
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هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد؟ استشاري يجيب

هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد؟ استشاري يجيب

هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد؟ استشاري يجيب
١٠:١٢:٤٢ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن مدى إمكانية عيش الإنسان بدون كبد: “الإجابة : لا “.

وفي وقت سابق، طمأن د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الجميع بشأن وحمة الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وحمة الكبد، لا تتحول إلى سرطان، وأغلب الحالات لا تستدعي متابعات دورية”.

 

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وأضاف د. عبدالله الذيابي أن وحمة الكبد، لا تمنع الحمل أو كما أنها لا تتأثر بأدوية منع الحمل”.

يذكر أن جسم الإنسان يحتوي على الكثير من السموم، ولكن مادامت الكليتان والكبد يقومان بوظيفتهما فإنهما جدار منيع أمام تلك السموم.

ومن أجل الحفاظ على هذه العضاء الحيوية لإزالة السموم من جسمك، حددت الدكتورة كاثرين زيراتسكي أخصائية التغذية المسجلة بعيادة “مايو كلينك”، 5 طرق لتنظيف الكلى والكبد، وفق موقع “eat this not that” الطبي المتخصص.

1- اشرب الماء بكثرة

2- تناول أطعمة مغذية

3- حافظ على وزنك

4- احصل على قدر كاف من النوم

5- مارس الرياضة

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الكلمات الدلالية:
الإنسان العيش بدون كبد الكبد عبدالله الذيابي

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