لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات.

والتقديم للوظائف يقتصر على المواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضًا:

نيوم تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

المسميات الوظيفية

-موظف مشتريات عمل.

-مشغل اختصاصي معدات ثقيلة.

-مشغل معدات ثقيلة (4 وظائف).

-مهندس شبكة.

-مطوّر تطبيقات أوراكل (وظيفتان).

-مشغل معدات ثقيلة.

-إداري النظام.

-فني تقنية المعلومات (5 وظائف).

-إداري أعلى للنظام.

– أخصائي مساندة فنية.

المؤهلات المطلوبة:

الثانوية.

الدبلوم.

البكالوريوس أعلى.

عن البرنامج:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )