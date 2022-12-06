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لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية
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لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية

لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية

لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية
١٠:١٤:٢٥ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات.

والتقديم للوظائف يقتصر على المواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

-موظف مشتريات عمل.
-مشغل اختصاصي معدات ثقيلة.
-مشغل معدات ثقيلة (4 وظائف).
-مهندس شبكة.
-مطوّر تطبيقات أوراكل (وظيفتان).
-مشغل معدات ثقيلة.
-إداري النظام.
-فني تقنية المعلومات (5 وظائف).
-إداري أعلى للنظام.
– أخصائي مساندة فنية.
المؤهلات المطلوبة:
الثانوية.
الدبلوم.
البكالوريوس أعلى.

عن البرنامج:

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

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طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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