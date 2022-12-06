الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بينهم مركبة أمنية.. القبض على صادم المركبات عمدًا وإشهار سلاح في الطائف
150 ألفًا يموتون سنويًا.. وضع جهاز استشعار في الحمام للقضاء على الكوليرا
لحملة الثانوية فأعلى.. 10 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية
هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون كبد؟ استشاري يجيب
خدمة جديدة.. «توكلنا» يزف بشرى لجميع المستفيدين
دبلوماسي : الثقافة الشعبية رسخت للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة والصين

الرئيسية

 /

محليات

 /

بينهم مركبة أمنية.. القبض على صادم المركبات عمدًا وإشهار سلاح في الطائف

بينهم مركبة أمنية.. القبض على صادم المركبات عمدًا وإشهار سلاح في الطائف

بينهم مركبة أمنية.. القبض على صادم المركبات عمدًا وإشهار سلاح في الطائف
١٠:١٥:٢٨ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

 

قبضت دوريات الأمن في محافظة الطائف على مواطن لصدمه مركبات عمدًا وإشهار السلاح الأبيض على آخر ومحاولة صدم مركبة أمنية والهروب من الموقع.

وحسب بيان نشره “الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

 

وكان مرور منطقة تبوك تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط.

وقال “المرور ” عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن قائد المركة عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

اقرأ أيضًا:

مرور الجوف: ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر

عقوبة مرتكب مخالفة التفحيط

ووفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور ، يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

ويستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية دورية امنية سلاح شرطة الطائف صدم مركبات

مواد ذات صلة

المزيد
القبض على مقيمَيْن بحوزتهما كيلو جرام من مخدر «الشبو» بجدة

القبض على مقيمَيْن بحوزتهما كيلو جرام من مخدر «الشبو» بجدة

١٢:٠٥ ص، الأثنين، ٠٢ مايو ٢٠٢٢
المملكة تدين تفجيرات إندونيسيا والعراق وحادث الطعن في باريس

المملكة تدين تفجيرات إندونيسيا والعراق وحادث الطعن في باريس

٠٩:١٧ م، الأحد، ١٣ مايو ٢٠١٨
4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الرياض وأبها

4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الرياض وأبها

٠٣:٢٤ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
6 أنشطة لا تتطلب إصدار رخصة موثوق.. تعرف عليها

6 أنشطة لا تتطلب إصدار رخصة موثوق.. تعرف عليها

٠٦:١٨ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *