بينهم مركبة أمنية.. القبض على صادم المركبات عمدًا وإشهار سلاح في الطائف

تواصل – فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن في محافظة الطائف على مواطن لصدمه مركبات عمدًا وإشهار السلاح الأبيض على آخر ومحاولة صدم مركبة أمنية والهروب من الموقع.

وحسب بيان نشره “الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

دوريات الأمن في محافظة الطائف تقبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإشهار السلاح الأبيض على آخر ومحاولة صدم مركبة أمنية. pic.twitter.com/tLmIrZVmnd — الأمن العام (@security_gov) December 6, 2022

وكان مرور منطقة تبوك تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط.

وقال “المرور ” عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن قائد المركة عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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عقوبة مرتكب مخالفة التفحيط

ووفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور ، يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

ويستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.