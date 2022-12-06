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«نهب أراضي وإزهاق أرواح».. الإيراني يكشف جرائم الحوثيين بـ «تهامة»
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«نهب أراضي وإزهاق أرواح».. الإيراني يكشف جرائم الحوثيين بـ «تهامة»

«نهب أراضي وإزهاق أرواح».. الإيراني يكشف جرائم الحوثيين بـ «تهامة»

«نهب أراضي وإزهاق أرواح».. الإيراني يكشف جرائم الحوثيين بـ «تهامة»
٠٩:٢٨:١٩ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة “أعمال القتل الممنهج” التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة.

كما طالب خلال تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بممارسة الضغط على قياداتها لوقف عمليات نهب أراضي وممتلكات المواطنين، والعمل على أدراجها ضمن قوائم الإرهاب.

وكتب “الإرياني :” ندين بأشد العبارات قيام عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران بإطلاق النار على عدد من المواطنين الذين تجمعوا سلميا في محاولة لمنع تلك العناصر من نهب أراضيهم ومزارعهم في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتل اثنين هم(هاشم أحمد عباقة، مقبول أحمد عباقة) وجرح 3 آخرين”.

وتابع :” جريمة قتل مليشيا الحوثي لمدنيين عزل بدم بارد والتي وثق جزءا من تفاصيلها أحد ضحاياها،تأتي بعد أسابيع من قيامها بالاعتداء على المواطنين ونهب أراضيهم ومزارعهم بالقوة في مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة،في امتداد لأعمال السلب والنهب التي تمارسها بحق أبناء تهامة”.

 

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وأضاف :” المجتمع الدولي والأمم المتحدةومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإدانة أعمال القتل الممنهج التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة وممارسة ضغط على قياداتها لوقف عمليات نهب أراضي وممتلكات المواطنين، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب”.

الكلمات الدلالية:
ابناء تهامة الإيراني اليمن مليشيا الحوثي

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