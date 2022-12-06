أمطار وضباب كثيف يحجب الرؤية في «هدا الطائف» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد مركز الهدا بمحافظة الطائف، مساء اليوم هطول أمطار وضبابا كثيفا تسبب في إعادة الرؤية الأفقية وعرقلة حركة المرور.

ووثق مقطع فيديو متداول، أجواء هدا الطائف، مع هطول الأمطار والضباب الكثيف، والذي تسبب في تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية ، القصيم وحائل كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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