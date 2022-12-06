بعد اكتشاف لا مثيل له.. «ناسا» تشيد بأستاذة جامعية بجازان

تواصل – وكالات:

أشادت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بالدكتورة وفاء زكري، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جازان، وذلك لاكتشافها نجمين، في دراسة اعتبرتها تشكل خطوة كبيرة للأمام وتساعد الفلكيين في معرفة كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها.

ونشرت وكالة “ناس” بحثها العلمي على موقعها الرسمي بعنوان: “معدل وسعة ومدة الانفجارات من الفئة 0 من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية” بمشاركة مجموعة بحثية من مركز ريتر لأبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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اكتشاف نجمين من أصل ٣ نجوم من الفئة صفر

وقالت زكري، إن البحث قاد لاكتشاف نجمين من أصل ٣ نجوم من الفئة صفر متواجدة في السحابة الجزيئية أورايون (كوكبة الجبار) حيث تم التوصل لمعدل انفجار محتمل لأصغر النجوم مرة كل 400 عام تقريبًا.

وأوضحت، وفقًا لموقع “العربية نت”، أن كل انفجار يستمر ما يقارب 15 عامًا، كما بينت أن مفهوم النجوم فئة صفر تعني: النجوم حديثة الولادة وهي أصغر النجوم سناً في مرحلة التكون و التشكل حتى تصبح نجماً مكتملاً.

وأشارت إلى أن الدراسة تعد خطوة كبيرة للأمام وتساعد الفلكيين في معرفة كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها بصورة أوضح، لافتة إلى أنه لطالما كان تشكل وتطور النجوم الأصغر سنًا يمثل تحديًا للدراسة لأنها غالبًا ما تكون مغطاة بأغلفة سميكة تشكلت منها وبالتالي يصعب رصدها.

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16 عامًا من البحث

وردًا على كيفية التوصل لنتائج البحث، أوضحت زكري أنه تم البحث عن الانفجارات اللمعانية للنجوم الأولية على مدار ١٦ عامًا (من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٢٠) عن طريق تحليل حديث لبيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا؛ لزيادة دعم صحة النتائج.

وأشارت إلى أنه تمت مقارنة النتائج ببيانات تلسكوبات أخرى بما في ذلك مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE)، وتلسكوب هيرشل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومرصد الستراتوسفير المحمول جواً (صوفيا).

وشددت على أهمية البحث، باعتباره أول انفجار لمعاني منذ ما يقرب من قرن من الزمان، ونادرًا ما شوهدت منذ ذلك الحين ولندرة المعلومات عن كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها، “قررت أنا وفريق العمل إجراء دراسة على هذه الظاهرة”.