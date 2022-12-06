وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية: