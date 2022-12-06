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وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٤٥:٠٢ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك  ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مستشار التدريب والتطوير الأول


Training and Development Counsellor I 

 المؤهلات والخبرات: 

  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • يفضل الحصول على الشهادة المهنية الدولية مثل CIPD / SHRM أو ما يعادلها.
  • خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

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المهام الوظيفية:

  • تقديم الدعم المهني في تقديم العملية التدريبية وتقديم الدعم والتحفيز للمشاركين في البرنامج التدريبي لإكمال الدورات التدريبية المخصصة بنجاح.
  • ضمان توفير أنشطة المهارات والقدرات الأكاديمية والتقنية والصناعية من خلال فرص التعلم الصحيحة وتقديمها وفقًا لأهداف العمل.
  • متابعة أداء مقدمي التدريب الخارجيين والتنسيق مع المدربين الداخليين / الخارجيين لضمان جودة الدورة التدريبية المقدمة.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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