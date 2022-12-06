وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير «ياسرف».. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مستشار التدريب والتطوير الأول
Training and Development Counsellor I
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- يفضل الحصول على الشهادة المهنية الدولية مثل CIPD / SHRM أو ما يعادلها.
- خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
اقرأ أيضا:
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المهام الوظيفية:
- تقديم الدعم المهني في تقديم العملية التدريبية وتقديم الدعم والتحفيز للمشاركين في البرنامج التدريبي لإكمال الدورات التدريبية المخصصة بنجاح.
- ضمان توفير أنشطة المهارات والقدرات الأكاديمية والتقنية والصناعية من خلال فرص التعلم الصحيحة وتقديمها وفقًا لأهداف العمل.
- متابعة أداء مقدمي التدريب الخارجيين والتنسيق مع المدربين الداخليين / الخارجيين لضمان جودة الدورة التدريبية المقدمة.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم