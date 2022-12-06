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للمرة الثانية.. مهاجمة ملك بريطانيا بالبيض
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للمرة الثانية.. مهاجمة ملك بريطانيا بالبيض

للمرة الثانية.. مهاجمة ملك بريطانيا بالبيض

للمرة الثانية.. مهاجمة ملك بريطانيا بالبيض
٠٩:٣٠:٢٢ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض الملك تشارلز ملك بريطانيا إلى هجوم بالبيض للمرة الثانيةـ أثناء جولة له وسط عدد من المواطنين في الشارع.

وذكرت وكالة أنباء “بي إيه ميديا”، نقلًا عن الشرطة المحلية، أن الرجل الذي ألقى بيضة تجاه الملك تشارلز تم اعتقاله للاشتباه في اعتدائه العام، بعد إلقاء بيضة في اتجاه ملك بريطانيا تشارلز أثناء جولته.

كان تشارلز، الذي اعتلى العرش في سبتمبر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، في زيارة لوتون شمال غربي لندن.

شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ففي الشهر الماضي، اعتقلت الشرطة رجلاً بعد إلقاء بيض على تشارلز وزوجته كاميلا أثناء إحدى الفعاليات في شمال إنجلترا.

الكلمات الدلالية:
الشرطة البريطانية الملك تشارلز بريطانيا هجوم البيض

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