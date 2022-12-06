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مخالفين لنظام البيئة.. ضبط 4 مواطنين في عسير

مخالفين لنظام البيئة.. ضبط 4 مواطنين في عسير

مخالفين لنظام البيئة.. ضبط 4 مواطنين في عسير
٠٨:٣٧:٣٢ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

تفاصيل ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة في الرياض ومكة

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن البيئي مخالفين نظام البيئة

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