شؤون الحرمين تختتم برنامج «أداء».. هذه أهم أهدافه (صور)

تواصل – فريق التحرير:

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في المحاضرتين التي أقامها المركز الوطني لقياس أداء للأجهزة العامة بتنسيق من وكالة القياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي.

وقد هدفت المحاضرات التي اشتملت لمحاضرة بعنوان (أداء) ومحاضرة بعنوان (تجربة المستفيد) لمراجعة أساسيات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة، وإثراء تجربة المستفيد من خلال استعراض أساسيات ومبادئ تجربة المستفيد وتوحيد المفاهيم والمصطلحات.

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كما أوضح وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي الأستاذ سمير بن سعد السويهري محاور المحاضرات التي اشتملت بمحاضرة (أداء) على تعريف إطار تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية, ودور الخريطة الاستراتيجية في تطوير المؤشرات.

وتشمل المحاور، كذلك محور الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية ونماذج تطوير مؤشرات الأداء وتستهدف المحاضرة كافة منسوبي الأجهزة الحكومية من المعنيين والمهتمين .

فيما اشتملت محاور محاضرة (تجربة المستفيد) نبذة عن مركز الأداء ومقدمة عن تجربة المستفيد وأساسيات ومبادئ تجربة المستفيد ومحددات منهجية تجربة المستفيد وتستهدف المحاضرة منسوبي كافة الأجهزة الحكومية والمعنيين والمهتمين لفهم أساسيات ومبادئ تجربة المستفيد.

في الختام قدم السويهري شكره لدعم واهتمام معالي الرئيس العام لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

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