الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
موسكو ومينسك يتفقان على الأمن الإقليمي بوجه أوكرانيا وأسلحة جديدة في روسيا
أحدث حيلة .. احصل على المال وافقد وزنك؟
شؤون الحرمين تختتم برنامج «أداء».. هذه أهم أهدافه (صور)
مخالفين لنظام البيئة.. ضبط 4 مواطنين في عسير
دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة
نيوم تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الرئيسية

 /

دولي

 /

موسكو ومينسك يتفقان على الأمن الإقليمي بوجه أوكرانيا وأسلحة جديدة في روسيا

موسكو ومينسك يتفقان على الأمن الإقليمي بوجه أوكرانيا وأسلحة جديدة في روسيا

موسكو ومينسك يتفقان على الأمن الإقليمي بوجه أوكرانيا وأسلحة جديدة في روسيا
٠٨:٥٣:٤٣ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وقع وزيرا دفاع روسيا ويبلاروسيا، اتفاقا، بشأن التعديلات على اتفاقية الأمن الإقليمي المشترك، واتفقا على مواصلة العمليات العسكرية ضد أوكرانيا على الجبهة الشمالية.

وقال فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي، إن: “كييف وحلفاءها غير مستعدين لمفاوضة روسيا وسيقاتلون حتى النهاية”، مما يعني استمرار العملية الروسية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

 

أسلحة جديدة لروسيا

الجيش قام بإدخال نظام الدفاع “Tornado-G”، من أجل تغيير استراتيجية القتال في الجبهة الشرقية، حسب الخبير العسكري الروسي، ديميتري فيكتوروفيتش.

كما تضمنت التطورات العسكرية منظومة الدفاع تتضمن نظام توجيه آلي يسمح للطاقم بالعمل من قمرة القيادة، دون تعريض أنفسهم للخطر.

تغطي المنظومة أكثر من 120 كلم، وقادرة على إطلاق كل من الصواريخ الفردية بوابل كامل من 12 صاروخ، فيما يتيح التوجيه الآلي للصواريخ إصابة الهدف بنسبة تتجاوز 98%، مما يعني أنها قادرة على الحد من هجمات المسيرات التي تستخدمها كييف بشكل كبير.

اقرأ أيضا:

الرد يأتي سريعا.. روسيا تدمر محطات رادار أوكرانية (فيديو)

تحالف بيلاروسيا الداعم لموسكو

تنتشر القوات الروسية في 4 مواقع تدريب في شرق ووسط بيلاروسيا، حيث ستشارك في تدريبات تشمل الرماية القتالية وإطلاق صواريخ مضادة للطائرات.

وقال فيكتوروفيتش: “موسكو لن تغفل الجبهة الشمالية وتأمين بيلاروسيا، حيث أرسلت 15 نظام دفاع جوي من طراز “Tor-M2U” إلى بيلاروسيا، ولمعرفة هدف موسكو من تلك الخطوة، يجب معرفة قدرات تلك المنظومة”.

الكلمات الدلالية:
أخبار أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بيلاروسيا تعاون موسكو ومينسك موسكو

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل 150 حوثياً في غارات استهدفت معسكراً للتدريب بالحديدة

مقتل 150 حوثياً في غارات استهدفت معسكراً للتدريب بالحديدة

١١:٤٠ م، الأربعاء، ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
دول خليجية تؤسس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية

دول خليجية تؤسس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية

٠٩:٥٣ ص، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
4 أسلحة يستخدمها «الأسد» قتلت مئات المدنيين في أسبوع واحد بحلب

4 أسلحة يستخدمها «الأسد» قتلت مئات المدنيين في أسبوع واحد بحلب

٠٨:٣٣ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
إيران ترفع حالة التأهب لـ”هجوم محتمل”

إيران ترفع حالة التأهب لـ”هجوم محتمل”

٠٧:٣٨ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *