الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة
نيوم تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
معلومات لا غنى عنها.. كيف تتعامل مع نزيف الأنف المتكرر؟
بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مركز جمعة ربيعة في بارق
بعد فتح باب التقديم.. شروط القبول في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي
حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر في هذا الموعد

الرئيسية

 /

محليات

 /

دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة

دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة

دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة
٠٧:٥٦:٢١ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

تمكن رجال البحث والتحري الجمركي في منفذ النويصيب الكويتي، من ضبط شخص (سوري الجنسية) حاول تهريب 144 كرتون سجائر اليوم الثلاثاء.

ونقلت “الراى” عن مصدر جمركي، أن قائد شاحنة تعود ملكيتها إلى شركة كويتية حاول تهريب 144 كرتونا تحتوي على سجائر متنوعة مخفية ضمن بضاعة للأواني المنزلية متجهة إلى المملكة.

لهذه الأسباب.. الكويت تقرر وقف ربط «القوى العاملة» مع مصر
ولفت المصدر إلى أنه بجهود إدارة البحث والتحري برئاسة نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة ونائبه خالد الرميح، تمت متابعة البضاعة المعنية والقبض على قائد الشاحنة، محذرا “كل من تسول نفسه العبث بأمن الكويت وأهلها أن رجال الجمارك سيكونون له بالمرصاد”.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الكويت سجائر

مواد ذات صلة

المزيد
الأرصاد تنبِّه: أمطار رعدية غزيرة جنوب غربي المملكة حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد تنبِّه: أمطار رعدية غزيرة جنوب غربي المملكة حتى نهاية الأسبوع

١٠:٥٤ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
إمارة جازان: “عدم تطبيق الأنظمة” وراء إغلاق محطات الوقود بالطرق الرئيسية

إمارة جازان: “عدم تطبيق الأنظمة” وراء إغلاق محطات الوقود بالطرق الرئيسية

١٢:٢٠ م، الأثنين، ٠٧ أبريل ٢٠١٤
اشتراط “صور كاشفة للوجه” لتوظيف الفتيات.. يثير الاستياء

اشتراط “صور كاشفة للوجه” لتوظيف الفتيات.. يثير الاستياء

١١:٥٩ ص، الأحد، ٠١ يونيو ٢٠١٤
النيابة العامة: السجن وغرامة نصف مليون ريال لمن يتعدي على الخطوط الحديدية

النيابة العامة: السجن وغرامة نصف مليون ريال لمن يتعدي على الخطوط الحديدية

١٠:٠١ م، الثلاثاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *