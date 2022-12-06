دولة خليجية تضبط شحنة سجائر قبل دخولها المملكة

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تمكن رجال البحث والتحري الجمركي في منفذ النويصيب الكويتي، من ضبط شخص (سوري الجنسية) حاول تهريب 144 كرتون سجائر اليوم الثلاثاء.

ونقلت “الراى” عن مصدر جمركي، أن قائد شاحنة تعود ملكيتها إلى شركة كويتية حاول تهريب 144 كرتونا تحتوي على سجائر متنوعة مخفية ضمن بضاعة للأواني المنزلية متجهة إلى المملكة.

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ولفت المصدر إلى أنه بجهود إدارة البحث والتحري برئاسة نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة ونائبه خالد الرميح، تمت متابعة البضاعة المعنية والقبض على قائد الشاحنة، محذرا “كل من تسول نفسه العبث بأمن الكويت وأهلها أن رجال الجمارك سيكونون له بالمرصاد”.