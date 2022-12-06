معلومات لا غنى عنها.. كيف تتعامل مع نزيف الأنف المتكرر؟

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يعاني البعض كبارًا وأطفالاً من مشكلة نزيف الأنف المتكرر، وربما يجهلون طريقة التعامل مع تلك المشكلة، وخاصة عندما لايكون هناك سبب واضح.

وقال الدكتور مارتن سكور في رده على سؤال عبر صحيفة “ديلي ميل”، إن نزيف الأنف ينقسم إلى قسمين: نزيف أمامي، وآخر خلفي، اعتمادًا على الأوعية الدموية التي ينطلق منها النزيف.

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نزيفا الأنف الأمامي والخلفي

ويعد نزيف الأنف الأمامي هو الشكل الأكثر شيوعًا والأقل خطورة. ويبدأ بالقرب من مقدمة الأنف في منطقة ليتل، وهي نقطة تلتقي فيها ثلاثة شرايين في الحاجز الموجود في منتصف الأنف.

وفي تلك الحالة من الأفضل إيقاف الدم عن طريق الضغط فوق فتحتي الأنف، لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، مع الميل قليلاً إلى الأمام. (لا تقلب رأسك للخلف، لأن هذا سيحول الدم إلى حلقك).

أما نزيف الأنف الخلفي، فيبدأ عادة في فرع من الشريان الوتدي البالاتيني ويمكن أن يكون سريعًا وشديدًا، “لا يمكن السيطرة على نزيف الأنف هذا عن طريق الضغط على الأنف ويلزم توفير رعاية متخصصة”.

والسبب الشائع لنزيف الأنف الأمامي هو الهواء الجاف – كما يحدث، على سبيل المثال، عند التدفئة المركزية – لأنه يمكن أن يهيج بطانة الأنف.

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عوامل الخطر الأخرى

وتشمل عوامل الخطر الأخرى تناول جرعات منخفضة من الأسبرين والوارفارين وأدوية أخرى لمنع تجلط الدم.

ويمكن لبعض أدوية حمى القش، وخاصة بخاخات الستيرويد داخل الأنف، أن تزيد من احتمالية حدوث نزيف في الأنف، ربما لأن الستيرويدات المستخدمة على المدى الطويل يمكن أن تضعف الجلد وبطانة الأنف.

وقد أكدت دراسات كبرى حديثة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون أيضًا أحد العوامل.

يمكن أن يكون نزيف الأنف المتكرر مزعجًا، لكن الأمر يستغرق 48-72 ساعة فقط حتى تلتئم الأوعية الدموية خلف نزيف الأنف الأمامي، مما يعني أنه من الآمن لك أن تمضي في حياتك كالمعتاد.

وللحماية من التكرار، الأفضل العلاج المنزلي التالي للمساعدة في منع جفاف بطانة الأنف.

اخلط ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من مسحوق الخبز في نصف لتر من الماء المغلي واتركه ليبرد (يمكنك تركه في الثلاجة لمدة تصل إلى 30 يومًا).

ضع بقعة من هذا المحلول في راحة يدك مرة أو مرتين يوميًا، وقم بشمها في أنفك، خاصةً عندما تكون في مكان تشتغل فيه التدفئة المركزية.