نيوم تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية :
- أخصائي دعم الأعمال
- مدير السياسات والتنظيم
- مدير اتصالات أول
- مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
- مدير العلامة التجارية – الألعاب
- مدير مراقبة تكلفة المشروع
- محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
- مدير مخاطر السوق والائتمان
- مدير أول مشروع الجيل
- مدير الإستراتيجية والعمليات
- مدير العقد
- قائد العقد
- مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
- محلل بيانات أول
- قائد حافظة البيانات
- محلل إستراتيجي
- قائد الإستراتيجية
- تكامل البرامج واختصاصي الأداء
- وغيرها
طريقة التقديم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : ( هنا )
رابط التقديم : ( هنا )
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