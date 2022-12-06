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بعد فتح باب التقديم.. شروط القبول في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي
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بعد فتح باب التقديم.. شروط القبول في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

بعد فتح باب التقديم.. شروط القبول في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

بعد فتح باب التقديم.. شروط القبول في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي
٠٧:١٦:٤٥ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الأكاديمية 2023 – 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يستمر حتى الخميس 5 مايو 2023 “14 شوال 1444، موضحة أن البرنامج يعني ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالميًا حسب التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.

أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

1- رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
2- المساهمة في تعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية.
3- المساهمة في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة لتوفير كوادر وطنية موهوبة، خصوصًا في القطاعات الواعدة للمشروعات النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030.

الشروط العامة للتقديم والابتعاث

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك.
2- يصبح لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.
3- أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار.
4- نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار.
5- أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار.
6- تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.
7- اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم.
8- لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حاليًا وبعثته مستمرة ولكن يسمح له بالتقديم.

سياسات التقديم والابتعاث

– استيفاء الشروط العامة للابتعاث.
– استيفاء الشروط الخاصة على حسب المسار.
– يجوز للمتقدم تقديم أكثر من طلب، ويجري اختيار طلب واحد وفق نتائج المفاضلة أو وفق المقاعد المتاحة في المسارات، وفي حال لم يكن هناك مفاضلة يجري اختيار طلب واحد حسب المقاعد المتاحة في المسارات مع مراعاة رغبة الطالب إن أمكن.

الكلمات الدلالية:
الابتعاث الخارجي برنامج ابتعاث خادم الحرمين الشريفين شروط الابتعاث وزارة التعليم

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