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حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر في هذا الموعد

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حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر في هذا الموعد

حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر في هذا الموعد

حساب المواطن: إيداع الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر في هذا الموعد
٠٧:٠٢:٥٥ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن، اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موعد إيداع الدفعة الـ 61 من برنامج حساب المواطن، لشهر ديسمبر الجاري.

إيداع الدفعة الـ61

وأوضح حساب المواطن أنه بقى 5 أيام على إيداع الدفعة 61 لشهر ديسمبر 2022، أي أنها تودع في يوم الأحد الموافق 11 من ديسمبر.

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 الإجراء المطلوب حال تجديد عقد الإيجار والحالة غير مؤهل

وأكد برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهر لديه.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “لو سمحتم تم تجديد العقد بموقع ايجار ولكن لم يتم إعادة الأهلية إلى الآن!! فما السبب؟؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك عبر الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– وإرفاق المستندات إن وجدت

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