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هل يوجد فروع مسائية لطباعة رخصة القيادة؟ المرور يجيب

هل يوجد فروع مسائية لطباعة رخصة القيادة؟ المرور يجيب

هل يوجد فروع مسائية لطباعة رخصة القيادة؟ المرور يجيب
٠٦:٤٠:٣٥ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات بشأن وجود مراكز عمل في الفترة المسائية لطباعة رخصة القيادة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “سلام عليكم.. هل يوجد فروع لكم تعمل فترة المساء لطباعة رخصة القياده؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك طلب إيصال رخصة القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل). نشكر تواصلك”.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية مراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدال تصريح القيادة في حالة الرغبة في ذلك.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يتطلب فحص طبي لتحويل تصريح القيادة إلى رخصة قيادة وشكرا؟

وأجابت الإدارة العامة للمررو، بقولها “مرحباً بك، تفضل بمراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدالها برخصة قيادة. نشكر تواصلك”.

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هل يتطلب تحويل تصريح القيادة فحص طبي؟ «المرور» يجيب

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المرور المرور السعودي رخصة القيادة طباعة رخصة القيادة

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