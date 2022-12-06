اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: الحشيش يصيب بالهلاوس والأمراض النفسية (فيديو)

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حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أن مخدر الحشيش يسبب الإصابة بالأمراض النفسية، والهلاوس السمعية والبصرية.

وقالت في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن “الحشيش يعد من المواد المثبطة إذا ما استعمل بكميات قليلة إلى متوسطة، ومهلوسًا إذا ما استخدم بكميات كبيرة”.

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الحشيش بواية الإدمان الأولى

واعتبرت أن “الحشيش يعد بواية الإدمان الأولى، لأنه طبقًا لكثير من الدراسات العلمية، يعتبر من أولى المواد المخدرة التي عادة ما يجربها المراهقون في البداية”.

وأشارت كذلك إلى وجود علاقة بين تعاطي الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، لذلك من يتعاطون الحشيش يتعاطون موادًا مخدرة أخرى، أو بعض الأدوية التي يُساء استعمالها.

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تأثير الحشيش على الجهاز العصبي

علاوة على أنه يؤثر على تقدير البعدين الزماني والمكاني، مما يزيد من خطر حوادث الطرق، كما أنه يؤثر أيضًـا على الجهاز المركزي العصبي، وتعاطيه لسوات طويلة يؤدي إلى ضمور في الدماع، كما أنه يؤدي إلى حالة من الهلوسة السمعية والبصرية وفقدان الإدراك، وما يحيط بالشخص المتعاطي.

وإلى جانب ذلك، حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أن الحشيش يعد من أكثر المواد المخدرة المسؤولة عن الأمراض النفسية، وبخاصة الاكتئاب.