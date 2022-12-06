شاهد.. أمريكي وزوجته يفتحان النار على دورية شرطة حاولت إيقاف سيارتهما

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اشتبهت الشرطة الأمريكية بولاية فيرجينيا، في سيارة مسروقة كان يقودها رجل رفقة زوجته، وعند استيقافه كانت المفاجأة بفتح الرجل النار وزوجته على رجال الشرطة.



وحسب “سي إن إن”، عَقدت إدارة شرطة فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا، مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين، لعَرض مقاطع فيديو لواقِعة توقيف مُروري بشبهة سيارة مسروقة انتهت بإطلاق نار مُميت.

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وقالت الشرطة إنّ الضابط أطلق النار على ديشاون ويتاكر لأنه كان يصوّب مسدسًا نحوه.

وأظهرت مقاطع الفيديو لقطات لويتاكر وزوجته بحوزتهما أسلِحة.