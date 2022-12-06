الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أمريكي وزوجته يفتحان النار على دورية شرطة حاولت إيقاف سيارتهما
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شاهد.. أمريكي وزوجته يفتحان النار على دورية شرطة حاولت إيقاف سيارتهما

شاهد.. أمريكي وزوجته يفتحان النار على دورية شرطة حاولت إيقاف سيارتهما

شاهد.. أمريكي وزوجته يفتحان النار على دورية شرطة حاولت إيقاف سيارتهما
٠٦:٢٦:٠٠ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

اشتبهت الشرطة الأمريكية بولاية فيرجينيا، في سيارة مسروقة كان يقودها رجل رفقة زوجته، وعند استيقافه كانت المفاجأة بفتح الرجل النار وزوجته على رجال الشرطة.


وحسب “سي إن إن”، عَقدت إدارة شرطة فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا، مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين، لعَرض مقاطع فيديو لواقِعة توقيف مُروري بشبهة سيارة مسروقة انتهت بإطلاق نار مُميت.

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وقالت الشرطة إنّ الضابط أطلق النار على ديشاون ويتاكر لأنه كان يصوّب مسدسًا نحوه.

وأظهرت مقاطع الفيديو لقطات لويتاكر وزوجته بحوزتهما أسلِحة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا إطلاق نار الشرطة الأمريكية زوجان

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