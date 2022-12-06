وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي الشراكات الاستراتيجية.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلاقات الدولية أو المجالات ذات الصلة.
- خبرة في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ و / أو إدارة الحساب.
- خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة العلاقات الدولية B2B أو ما شابه ذلك.
المهارات :
- بناء شراكة استراتيجية.
- التواصل الفعال.
- عقلية التميز المؤسسي.
- ذكاء تجاري.
- إدارة العلاقات.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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