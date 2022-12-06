انقلبت مركبته.. تفاصيل وفاة مواطن في حادث بالكويت

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تعرض مواطن إلى حادث سير مروع أثناء تواجده بالكويت، حيث انقلبت مركبته الرباعية على طريق الصبية، ما أدى إلى وفاته.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد ورد بلاغ يفيد بانقلاب سيارة رباعية على طريق الصبية، وعند انتقال دورية المرور والإسعاف تبين أن قائد السيارة، سعودي الجنسية، قد توفي.

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على الجانب الآخر أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إغلاق عدد من الطرق جراء الأمطار، وهي:

الطرق السريعة

طريق الملك فهد مدخل بيروت باتجاه المدينة.

محافظة العاصمة

طريق الجهراء بعد منطقة الجهراء مع طريق الغزالي باتجاه سيتي سنتر.

محافظة العاصمة

شارع السناتر