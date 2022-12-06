قتلى وجرحى في مواجهات داخلية بين فصائل الحوثي للسيطرة على مناطق يمنية

تواصل – فريق التحرير:

تعاني محافظة إب اليمنية، منذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية، من انفلات أمني، ونقص في الخدمات العامة، نتيجة اقتتال فصائل وأجنحة المليشيا الانقلابية من الداخل، بغرض السيطرة على مناطق المحافظة.

جناحان للحوثي يستعدان للقتال

وسقط قتلى وجرحى خلال القتال العنيف الدائر بين أجنحة المليشيا في محافظة إب، فيما فشلت محاولات احتواء حدة الصراع الداخلي، حيث كشفت مصادر مطلعة، عن تصعيد متبادل بين أسرتي بيت “سفيان” والسقاف بمديرية النادرة شرقي محافظة إب، ينذر بمواجهات مسلحة بين الطرفين، حسب وسائل إعلام يمنية.

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خلاف قديم منذ عام 2019

وعادت الخلافات من جديد بين الطرفين، على خلفية أحداث ومواجهات دامية شهدتها مدينة إب عاصمة المحافظة نهاية يونيو 2019م، حيث اندلعت مواجهات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين أبرزهم القيادي الميداني عبدالقادر سفيان المعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة.

اجتماعات قبلية وخلاف على السيطرة

وعقدت أسرة بيت سفيان اجتماع لها بمدينة إب، لتدارس خيارات جديدة لتلبية مطالبها من قبل قيادات عليا في المليشيا تتهمها بالتواطؤ في مقتل شيخ القبلية عبدالقادر سفيان، في الوقت الذي فشلت كل خيارات الأسرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وهددت الأسرة عقب الإجتماع القبلي لها، بالتصعيد ضد قيادات حوثية عليا، متوعدة باتخاذ خيارات أخرى في حال استمرار تجاهل مطالب الجماعة.

وطالب بيان أسرة سفيان، بالقبض على القيادي في مليشيا الحوثي “عبدالحافظ السقاف” والذي كان يشغل منصب مدير أمن محافظة إب منذ يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019م، متهمين إياه بقتل القيادي البارز في صفوف المليشيا اسماعيل عبدالقادر سفيان والذي عينته المليشيا وكيلا لمحافظة إب.

نفوذ مسلح ومعارك دامية

شهدت مديرية السياني جنوب محافظة إب، خلافات بين قيادات من مليشيا الحوثي وتصعيدا وصل حد المواجهات المسلحة بين قيادات محلية وأخرى من خارج المديرية وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين بينهم قيادات.

الحادثة التي تعود إلى نهاية يوليو الماضي، تسببت بمقتل وإصابة خمسة عناصر حوثية بينهم قيادات، عقب إشتباكات ومواجهات اندلعت في قرية “النهوي” بعزلة “العربيين” بمديرية السياني جنوبي محافظة إب، حيث قدم قيادي حوثي يعمل في ما يسمى بـ” الأمن الوقائي للمليشيا ويدعى “أبو حرب الملصي” قدم الى منطقة العربيين بهدف القبض على أحد قيادات المليشيا من أسرة بيت الغانمي، والذي رفض تسليم نفسه، ليتبادل معهم إطلاق النار ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وخلال المواجهات التي اندلعت في السياني، قتل القيادي المحلي “أحمد حمود الغانمي” والذي يعمل مشرفا إجتماعيا للمليشيا بمنطقة “العربيين” بالسياني، وأصيب شقيقه إصابة بالغة، فيما قتل إثنان من مرافقي القيادي الحوثي “أبو حرب” وأصيب آخر بجروح مختلفة.