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الحياة الفطرية: 4 كائنات انقرضت تمامًا من المملكة.. تعرف عليها
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الحياة الفطرية: 4 كائنات انقرضت تمامًا من المملكة.. تعرف عليها

الحياة الفطرية: 4 كائنات انقرضت تمامًا من المملكة.. تعرف عليها

الحياة الفطرية: 4 كائنات انقرضت تمامًا من المملكة.. تعرف عليها
٠٥:٤٢:٠٠ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا للكائنات التي انقرضت، مشيرًا إلى أنها هي:
1- الأسد العربي.
2- النعام العربي.
3- الفهد الصياد.
4- الغزال السعودي.

يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أعلن في أغسطس الماضي عن العثور على جثث 17 فهدًا صيادًا في أحد الدحول في شمال المملكة منها مومياوات محتفظة بجميع تفاصيلها.

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وأكد المركز أهمية هذا الكشف؛ لأنه يوفر عينات نادرة جدًا للفهد الصياد الذي كان منتشرًا في الجزيرة العربية بعد سلسلة من المتابعات والبحث والتحري من خبراء المركز، ضمن برنامج المركز لفحص الكهوف والدحول للتعرف على التنوع الأحيائي في بيئاتها.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحياة الفطرية السعودية اليوم حيوانات منقرضة

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