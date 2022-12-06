الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على طريق الهدا في محافظة الطائف

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وسط أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة، تتساقط الآن كميات غزيرة من الأمطار على طريق الهدا في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق الهدا في محافظة الطائف لهطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية.

حالة مطرية من اليوم وحتى صباح الغد

يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه مناطق مختلفة من المملكة لأمطار غزيرة وجريان السيول وأجواء شتوية متقلبة، حيث توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة وتساقط إمطار من خفيفة لشبه غزيرة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة.

تساقط أمطار غزيرة على 9 مناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة والقصيم وحائل والباحة وعسير والرياض خاصة محافظات الزلفي وشقراء والمجمعة والدوادمي وعفيف وثادق وما حولهاـ بالإضافة إلى شرق الطائف وجنوب المدينة المنورة.

جريان للسيول ومطر غزير على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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