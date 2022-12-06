هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض.

وحددت الهيئة شرطًا وهو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية ورابط التقديم

1- أخصائي كمبيوتر أول (شبكة):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة حاسبات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر أو أي تخصص متعلق بالحاسوب).

سنوات من الخبرة: لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال الشبكة والدعم الفني ذي الصلة.

2- أخصائي كمبيوتر (مسؤول النظام).

المؤهلات والخبرات:

لابد أن يحمل المتقدم درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة حاسبات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر أو أي تخصص متعلق بالحاسوب).

كما يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال إدارة النظام والدعم الفني ذي الصلة.

3- كبير أخصائي هندسة البرمجيات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة البرمجيات علوم الكمبيوتر هندسة حاسبات نظم / تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص متعلق بالحاسوب.

مطلوب خبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في مجال يتعلق بتطوير / برمجة التطبيقات.

4- أخصائي هندسة برمجيات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة البرمجيات علوم الكمبيوتر هندسة حاسبات نظم / تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص متعلق بالحاسوب.

خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال تطوير التطبيقات / البرمجة.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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