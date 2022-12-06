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هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٥:٠٨:٣٧ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض.

وحددت الهيئة شرطًا وهو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية ورابط التقديم

1- أخصائي كمبيوتر أول (شبكة):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة حاسبات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر أو أي تخصص متعلق بالحاسوب).

سنوات من الخبرة: لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال الشبكة والدعم الفني ذي الصلة.

2- أخصائي كمبيوتر (مسؤول النظام).

المؤهلات والخبرات:

لابد أن يحمل المتقدم درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة حاسبات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر أو أي تخصص متعلق بالحاسوب).

كما يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال إدارة النظام والدعم الفني ذي الصلة.

3- كبير أخصائي هندسة البرمجيات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة البرمجيات علوم الكمبيوتر هندسة حاسبات نظم / تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص متعلق بالحاسوب.
مطلوب خبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في مجال يتعلق بتطوير / برمجة التطبيقات.

4- أخصائي هندسة برمجيات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة البرمجيات علوم الكمبيوتر هندسة حاسبات نظم / تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص متعلق بالحاسوب.
خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال تطوير التطبيقات / البرمجة.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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