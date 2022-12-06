هيئة الرقابة النووية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض.
وحددت الهيئة شرطًا وهو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
المسميات الوظيفية ورابط التقديم
1- أخصائي كمبيوتر أول (شبكة):
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة حاسبات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر أو أي تخصص متعلق بالحاسوب).
سنوات من الخبرة: لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال الشبكة والدعم الفني ذي الصلة.
2- أخصائي كمبيوتر (مسؤول النظام).
المؤهلات والخبرات:
لابد أن يحمل المتقدم درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة حاسبات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر أو أي تخصص متعلق بالحاسوب).
كما يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال إدارة النظام والدعم الفني ذي الصلة.
3- كبير أخصائي هندسة البرمجيات:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة البرمجيات علوم الكمبيوتر هندسة حاسبات نظم / تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص متعلق بالحاسوب.
مطلوب خبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في مجال يتعلق بتطوير / برمجة التطبيقات.
4- أخصائي هندسة برمجيات:
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: هندسة البرمجيات علوم الكمبيوتر هندسة حاسبات نظم / تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص متعلق بالحاسوب.
خبرة لا تقل عن أربع (4) سنوات في مجال تطوير التطبيقات / البرمجة.
طريقة التقديم
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 6 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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