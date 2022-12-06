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غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة
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غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة

غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة

غدًا.. 3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني بالمملكة
٠٤:٤٧:٠٣ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستقبل المملكة غدًا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، والذي يزور البلاد تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وتستمر الزيارة لمدة يومين يشارك خلالها في 3 قمم.

3 قمم يشارك فيها الرئيس الصيني

وسيتضمن برنامج الزيارة مشاركة الرئيس الصيني في القمم التالية:

1- “قمة سعودية – صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة سمو ولي العهد.

2- المشاركة في “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”.

3- المشاركة في “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، وذلك بتواجد قادة الدول الخليجية والعربية.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

علاقات وطيدة بين البلدين منذ 80 عامًا

ومنذ 80 عامًا، بدأت العلاقات الوطيدة بين البلدين حيث شملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين، وصولًا إلى شكلها الرسمي عام 1990م بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وتبادل السفراء، وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.

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