بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

بحماية مشدد من شرطة الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة.

المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن الهيكل الزعوم.

تواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط

وحسب وكالة «وفا»، فإن الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، تتواصل لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته.

تصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية

ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.

الاحتلال اقتحم «الأقصى» 22 مرة

وكشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، أن جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ودنسوه 22 مرة، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

منع رفع الأذان 47 وقتًا في المسجد الإبراهيمي

بينما تم منع رفع الأذان في “الإبراهيمي” 47 وقتًا الشهر الماضي، وأغلقه يومًا واحدًا، كما كشف عن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على خمسة مساجد.

4000 مستوطن اقتحموا الأقصى

وأوضح البكري، أن 4000 آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى، وأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت حصارها وتدنيسها للمسجد من خلال فرضها لسياسة التفتيش والمضايقة للمصلين القادمين للصلاة فيه، ومنعها للبعض من الدخول إليه تحت حجج واهية، واحتجاز للهويات على أبوابه، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات والشبان المتواجدين فيه.

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