«التأمينات» تنصح بهذا الأمر إذا تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه للعمل

تواصل – فريق التحرير:

نشرت “التأمينات الاجتماعية” إنفوجرافًا عن حالة اجتماعية لفتاة تدعى “رهف” محذرة من خطأ وقعت فيه الفتاة، قائلة “حالة رهف لا تتكرر .. لأن حوادث السير للمشترك من وإلى مقر العمل تعد “إصابة عمل”.

وأوضحت أن رهف تعمل محاسبة في القطاع الخاص، وأن سبب استقالتها هي إصابتها بعجز مستديم يمنعها من قدرتها على العمل بسبب حادث سير وقع لها أثناء ذهابها إلى العمل.

وأشارت أن “رهف” غفلت عن إبلاغ صاحب العمل بالإصابة المهنية للاستفادة من منافع فرع الأخطار المهنية.

وفي وقت سابق، دشن تطبيق “توكلنا” خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات أعلنت آلية وطريقة معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية معرفة رقم المشترك.

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