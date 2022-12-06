تجاوز 978 ألف منشأة.. زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 28% عن 2021

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في تقرير «مرصد منشآت« للربع الثالث من عام 2022 الصادر اليوم، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 978,445 منشأة، بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

الرياض تضم 36.1% من إجمالي المنشآت

وأوضحت أن منطقة الرياض تضم 36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على هذا النحو

وأضافت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة وصلت إلى 30.7%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 20.7%، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة بلغت 11.6%.

دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي

وأشارت إلى أهمية على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال المشاركة الفعّالة، والاستثمار بواسطة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م تقدر بـ 65% مقارنة بعام 2022م.

منظومة رأس المال في المملكة تنمو بشكل ملحوظ

وأكدت أن منظومة رأس المال الجريء في المملكة، تنمو بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساسٍ سنوي، بالإضافة إلى نمو سوق المشاريع الناشئة الذي سجل صفقات ضخمة خلال هذا الربع، حيث بلغت نسبة ارتفاع التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا 266% ليصل إلى 3.1 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م.

المملكة تحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين

وبينت أن البنية التحتية الرقمية القوية في المملكة ساعدت على ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة جائحة كورونا، وتعزيز ازدهار القطاع الرقمي؛ حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، بناءً على تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م.

استعراض أبرز المشاريع والفرص في القطاعات الواعدة

يذكر أن تقرير «مرصد منشآت» يركز في كل إصدار على تقديم أحدث الأرقام في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبيئة ريادة الأعمال، ويستضيف خبراء ورواد أعمال للحديث عن تجاربهم، كما يستعرض قصص نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسلط الضوء على مناطق المملكة الحافلة بالفرص الاستثمارية، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع والفرص في القطاعات الواعدة.

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