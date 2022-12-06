خطوات الدخول.. صندوق النفقة يُسلّم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد

تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 52 مليون ريال كنفقات إلى 11700 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، حيث من المقرر أن تغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة.

الصندوق يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير

وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

موقع إلكتروني يوفر خدمة أفضل للمستفيدين

وأكدت أن الصندوق دشّن مؤخرًا الموقع الإلكتروني الجديد في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضمونًا مما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبرعدد من الخطوات، وهي:

1 – الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

2 – الدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

3 – تقديم الطلب إلكترونيًا.

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