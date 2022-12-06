الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خطوات الدخول.. صندوق النفقة يُسلّم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد
شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات
إعلان أسماء 125 مرشحًا لشغل وظائف في أمانة العاصمة المقدسة
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
في دولة عربية.. دفع «الدية» لورثة امرأة تُوفيت أثناء عملية جراحية
تفاصيل صادمة.. سرقا الجنين من بطن أمه!

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خطوات الدخول.. صندوق النفقة يُسلّم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد

خطوات الدخول.. صندوق النفقة يُسلّم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد

خطوات الدخول.. صندوق النفقة يُسلّم 52 مليون ريال لـ11.7 ألف مستفيد
٠٣:١١:٥٢ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 52 مليون ريال كنفقات إلى 11700 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، حيث من المقرر أن تغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة.

الصندوق يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير

وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

موقع إلكتروني يوفر خدمة أفضل للمستفيدين

وأكدت أن الصندوق دشّن مؤخرًا الموقع الإلكتروني الجديد في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضمونًا مما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبرعدد من الخطوات، وهي:

1 – الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

2 – الدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

3 – تقديم الطلب إلكترونيًا.

اقرأ أيضًا:

“الشورى” يوافق على إقرار “صندوق النفقة”.. وتمويل الشركات

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار رالسعودية أخبار السعودية استرداد النفقة الأسر المستحقة للنفقة صندوق النفقة

مواد ذات صلة

المزيد
«الخطوط السعودية»: التحقيق مع موظف بسبب سلوكه في خدمة الركاب

«الخطوط السعودية»: التحقيق مع موظف بسبب سلوكه في خدمة الركاب

١٠:٥٤ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
«استفاقة» بركان تعلن حالة الطوارئ في الإكوادور (صور)

«استفاقة» بركان تعلن حالة الطوارئ في الإكوادور (صور)

١٢:٣٤ ص، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥
«الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: “اللهم ارزق الجميع”

«الضمان الاجتماعي المطور» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: “اللهم ارزق الجميع”

٠٩:٤٨ ص، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
أمير مكة يفتتح غداً معرض مشاريع الإسكان بجدة

أمير مكة يفتتح غداً معرض مشاريع الإسكان بجدة

٠٣:١٤ م، الأثنين، ٠١ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *