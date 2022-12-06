متى يبدأ فصل الشتاء بالتحديد؟ خبير طقس يُجيب

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قال خبير الطقس والمناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، إنه وفقًا لحساب الأنواء والطوالع يبدأ فصل الشتاء بدخول المربعانية في 7 ديسمبر، وذلك في كل سنة.

فصل الشتاء يبدأ عند حدوث الانقلاب الشتوي

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحساب الفلكي والجغرافي العالمي يجعل بداية فصل الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي، حيث يقع في 22 ديسمبر، ويحدث ذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي.

باقي على نهاية موسم الأمطار 176 يومًا

وأضاف أنه بقي على نهاية موسم الأمطار 176 يومًا يعني 6 أشهر، وقد يكون حظ المناطق التي لم تمطر وقدرها من الأمطار في هذا الموسم في المربعانية أو في الشبط أو في العقارب.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وجنوبي المدينة وشمالي وغربي الرياض والقصيم وشمالي الشرقية وجنوبي الحدود الشمالية وربما تمتد ناحية شرقي حائل.

هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على هذه المناطق

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء.

الشتاء هذا العام أدفأ من الأعوام السابقة

وأوضح أن فصل الشتاء يبدأ عند علماء الأرصاد في 1 من شهر ديسمبر لعام 2022، وأن بيانات أحدث تقارير الطقس حسب متابعة معدلات هطول الأمطار خلال السنوات السابقة، وحسب تنبؤات طبقات الجو العليا، بأن فصل الشتاء هذا العام سيكون – بمشيئة الله – أدفأ من الأعوام السابقة.

درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها

وأضاف أن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر الجاري ستكون أعلى من معدلاتها في السنوات السابقة، بمقدار درجة ونصف الدرجة على الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وتبوك وسواحل منطقة مكة المكرمة.

هذه المناطق الأعلى أمطارًا هذا العام

وأشار إلى وجود احتمالات بأن تكون معدلات هطول الأمطار الغزيرة على سواحل منطقة المدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية والشمالية.

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