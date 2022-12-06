إعلان أسماء 125 مرشحًا لشغل وظائف في أمانة العاصمة المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن أسماء المرشحين والمرشحات للمرحلة الأولية للمتقدمين لشغل (23) وظيفة.

وبلغ عدد المرشحين مبدئيًا (125) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف المعلنة في تاريخ 1444/04/19هـ عبر المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات).

ومن المقرر أن تجرى المقابلات خلال الفترة (من 1444/05/17هـ – إلى 1444/05/19هـ)، وفقًا لطريقة الاستعلام الآتية.

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الوثائق المطلوبة

أصل ونسخة من الهوية الوطنية.

أصل ونسخة من وثيقة التخرج.

معادلة الشهاجة العلمية من وزارة التعليم (للدرجات العلمية الخارجية).

العنوان الوطني.

سيرة ذاتية.

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توضيح مهم

في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في البيانات المرفقة بصفحة الإعلان؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.

تم دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أوالمرشحة؛ حيث أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

طريقة الاستعلام

عبر الرابط التالي: اضغط هنا أو اضغط هنا