الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إعلان أسماء 125 مرشحًا لشغل وظائف في أمانة العاصمة المقدسة
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
في دولة عربية.. دفع «الدية» لورثة امرأة تُوفيت أثناء عملية جراحية
تفاصيل صادمة.. سرقا الجنين من بطن أمه!
«شؤون الحرمين» تكشف عن ضوابط مشروع تنظيم إفطار صائم بالمسجد الحرام
جمعية «أبناء» في بريدة تقدم خدماتها إلى 1733 يتيمًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إعلان أسماء 125 مرشحًا لشغل وظائف في أمانة العاصمة المقدسة

إعلان أسماء 125 مرشحًا لشغل وظائف في أمانة العاصمة المقدسة

إعلان أسماء 125 مرشحًا لشغل وظائف في أمانة العاصمة المقدسة
٠٣:٠٩:٠٠ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن أسماء المرشحين والمرشحات للمرحلة الأولية للمتقدمين لشغل (23) وظيفة.

وبلغ عدد المرشحين مبدئيًا (125) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف المعلنة في تاريخ 1444/04/19هـ عبر المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات).

ومن المقرر أن تجرى المقابلات خلال الفترة (من 1444/05/17هـ – إلى 1444/05/19هـ)، وفقًا لطريقة الاستعلام الآتية.

اقرأ أيضًا: 

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الوثائق المطلوبة

أصل ونسخة من الهوية الوطنية.

أصل ونسخة من وثيقة التخرج.

معادلة الشهاجة العلمية من وزارة التعليم (للدرجات العلمية الخارجية).

العنوان الوطني.

سيرة ذاتية.

اقرأ أيضًا: 

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

توضيح مهم

في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في البيانات المرفقة بصفحة الإعلان؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.

تم دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أوالمرشحة؛ حيث أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

طريقة الاستعلام

عبر الرابط التالي: اضغط هنا أو اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمانة العاصمة المقدسة السعودية اليوم المنصة الوطنية للتوظيف جدارات وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: هذه خطورة الذكاء الاصطناعي على الأطفال

دراسة: هذه خطورة الذكاء الاصطناعي على الأطفال

١١:٥٨ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
يونهاب: قادة سلاح الجو السعودي يحضرون معرضاً للأسلحة الدفاعية بكوريا الجنوبية

يونهاب: قادة سلاح الجو السعودي يحضرون معرضاً للأسلحة الدفاعية بكوريا الجنوبية

٠٥:٣٨ م، الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠١٥
مجموعة «درع المملكة» تخترق حساب «قناة العالم» الإيرانية على «تويتر»

مجموعة «درع المملكة» تخترق حساب «قناة العالم» الإيرانية على «تويتر»

١٢:١٦ ص، الثلاثاء، ١١ يوليو ٢٠١٧
القوات البورمية تداهم منازل الروهنجيين ليلاً

القوات البورمية تداهم منازل الروهنجيين ليلاً

٠٩:١٨ م، الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *