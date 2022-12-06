لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بعدد من المدن بالمملكة.

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الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة

المسميات الوظيفية:

1- فني رعاية مرضى ( الخدمة المدنية)

2-صيدلي ( الخدمة المدنية )

3-مستشفيات القوات المسلحة

4-أخصائي أشعة / Radiology Specialist

5-فني صحة عامة/Public Health Technician (الخدمة المدنية)

6-فني تمريض/Nurse Technician (الخدمة المدنية)

7-مدير التمريض

8-Consultant/ I C U

9-نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER

10- استشاري / طب الأعصاب

11- المسجل / التخدير

12- استشاري / اطفال

13- مسجل أول / NICU

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طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).