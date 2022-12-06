لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات بعدد من المدن بالمملكة.
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الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة
المسميات الوظيفية:
1- فني رعاية مرضى ( الخدمة المدنية)
2-صيدلي ( الخدمة المدنية )
3-مستشفيات القوات المسلحة
4-أخصائي أشعة / Radiology Specialist
5-فني صحة عامة/Public Health Technician (الخدمة المدنية)
6-فني تمريض/Nurse Technician (الخدمة المدنية)
7-مدير التمريض
8-Consultant/ I C U
9-نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER
10- استشاري / طب الأعصاب
11- المسجل / التخدير
12- استشاري / اطفال
13- مسجل أول / NICU
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طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).