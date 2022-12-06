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سيتم بثه في رمضان.. «السديس» ينتهي من تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل
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سيتم بثه في رمضان.. «السديس» ينتهي من تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل

سيتم بثه في رمضان.. «السديس» ينتهي من تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل

سيتم بثه في رمضان.. «السديس» ينتهي من تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل
٠١:٢١:١٠ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، الانتهاء من تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل بصوت الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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بث المصحف المرتل مع بداية شهر رمضان

ومن المقرر أن يتم بث المصحف المرتل مع بداية شهر رمضان المبارك القادم بمشيئة الله، وسيتم بثه ونشره على القنوات والإذاعات ومواقع التواصل، وفق الموقع الإلكتروني للوكالة.

وتم إنجاز المصحف المرتل بحضور ومتابعة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، والدكتور عبدالعزيز الحاج، ووكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ محمد بن أسامة خياط.

وتابعت التسجيل لجنة فنية ضمت كلاً من وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين، الشيخ محمد خياط، وكيل إدارة الإنتاج المرئي والمسموع عبدالعزيز بن صديق، ورئيس قسم الإنتاج بوكالة شؤون الائمة والمؤذنين عبدالرحمن هيبة، ليكون العمل بأعلى جودة وأفضل دقة وفق أحسن المعايير الفنية.

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تسجيل المصحف بأصوات أئمة الحرم المكي

يأتي ذلك في إطار توجه لتسجيل المصحف المرتل بصوت أئمة الحرمين الشريفين، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم، لما تمثله تلاواتهم من مكانة عالية في نفوس المسلمين في العالمين لحملهم أعظم رسالة وأكرم مهمة في أطهر بقعة وأول مسجد وضع للناس البيت العتيق مهوى الأفئدة ومثابة الناس وأمنهم.
https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/9889-2022-12-05-20-09-20

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أئمة الحرم أخبار السعودية السعودية اليوم الشيخ عبدالرحمن السديس المصحف المرتل وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين

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