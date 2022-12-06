القبض على مقيمين بحوزتهما 1.8 كيلوجرامًا من الكوكايين بجدة

تواصل- فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية السودانية بمحافظة جدة، بحوزتهما (1.8) كيلوجراماً من مادة الكوكايين المخدر.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ومؤخرا، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، القبض على وافدين بتأشيرة زائر بمحافظة جدة بحوزتهما (9.560) كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدر.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهما للنيابة.

ضبطيات الكوكايين المخدر

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص، مقيمَيْن من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، لترويجهم (444) جرامًا من مادة الكوكايين المخدِّر.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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