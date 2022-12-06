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أقلها 16 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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أقلها 16 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أقلها 16 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أقلها 16 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
٠١:٠٥:٥٣ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في جازان، و30 درجة مكة المكرمة وشرورة والقنفذة، و29 درجة في المدينة المنورة والرياض وجدة ووادي الدواسر والأحساء و28 درجة في الدمام وينبع وبيشة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة خاصة في أبها والباحة، فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم بالمملكة، 16 في طريف.

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حالة مطرية غزيرة على 9 مناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة وتساقط إمطار من خفيفة لشبه غزيرة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة والقصيم وحائل والباحة وعسير والرياض وشرق الطائف وجنوب المدينة المنورة.

هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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