نزلات البرد.. الأعراض وطرق الوقاية

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ذهب علماء إلى هناك فرق بين البرد ونزلة البرد فالأول هو انخفاض في درجة الحرارة، أما نزلة البرد فتعني الإصابة بالزكام.

ونزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق (الجهاز التنفسي العلوي)، ويمكن أن يتوقع البالغون الأصحاء أن يصابوا مرتين أو 3 مرات بنزلة البرد كل عام، وقد يعاني الرضع والأطفال الصغار من نزلات البرد المتكررة، وفق موقع “مايو كلينيك”.

ويتعافى معظم الناس من نزلات البرد في غضون أسبوع أو 10 أيام، وقد تستمر الأعراض مدة أطول عند المدخنين، وبوجه عام، لا تحتاج إلى رعاية طبية لنزلات البرد. ومع ذلك، إذا لم تتحسن الأعراض فاستشر طبيبك وكذلك إن ساءت.

أعراض البرد في الجسم

وفقا لقاعدة بيانات “ميدلاين بلاس” التابعة للمكتبة الوطنية في الولايات المتحدة، عادة ما تشمل أعراض نزلات البرد ما يلي:

-العطس

-انسداد الأنف (الاحتقان)

-سيلان الأنف

-التهاب الحلق

-السعال

-صداع الرأس

ما أفضل علاج للبرد؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الشعور بالتحسن أثناء مقاومة جسمك لنزلات البرد:

-الحصول على كثير من الراحة.

-شرب الكثير من السوائل.

-استخدام مرطب نظيف أو مبخر ضباب بارد.

-استخدام قطرات أو بخاخ محلول ملحي للأنف.

-استنشاق البخار من وعاء به ماء ساخن أو دش.

-استخدام العسل لتسكين السعال للبالغين والأطفال بعمر سنة على الأقل أو أكبر.

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