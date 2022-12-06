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مندوب المملكة: هذه أسباب اعتماد اللغة العربية في «الأمم المتحدة»(فيديو)

مندوب المملكة: هذه أسباب اعتماد اللغة العربية في «الأمم المتحدة»(فيديو)

مندوب المملكة: هذه أسباب اعتماد اللغة العربية في «الأمم المتحدة»(فيديو)
١٢:٤٦:١٧ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن اعتماد اللغة العربية في المنظمة الدولية كان مرتبطًا باستقلال عدد من الدول العربية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

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نشر فيم المنظمات الدولية في الوطن العربي

 

وأضاف على هامش جلسة “الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الاستراتيجية”، أن من أسباب اعتماد اللغة العربية تخطيط المنظمات الدولية لنشر قيمها داخل الوطن العربي.

وأشار إلى أن “المملكة بذلت جهود على المستوى السياسي والاقتصادي والتي تشمل تكاليف الترجمة، وهذا يحسب للمملكة ضمن جهود كثيرة تتعلق بخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية”.

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دور المملكة في تعريب مواقع الإنترنت

وتابع: “المملكة أيضًا لها دور في تعريب المواقع على الإنترنت، حيث يتم تخصيص جزء من الأموال التي تدفع كتبرعات طوعية للمنظمات الدولية وذلك لتعريب المواقع على الإنترنت”.

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